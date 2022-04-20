Лукашенко хотел вместе с Путиным захватить Киев за три дня – Тихановская

Режим белорусского президента стал коллаборантом в войне России против Украины

Александр Лукашенко планировал вместе с Владимиром Путиным захватить Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Лукашенко изменил риторику после того, как Владимир Путин не смог захватить Киев за 3 дня. Однако сначала Лукашенко убеждал, что они смогут взять столицу Украины вместе.

Об этом белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

Она отметила, что Лукашенко является коллаборантом. И сейчас белорусы борются не только против войны, но и против режима.

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"Это такая двойная оккупация у нас в стране", – сказала Тихановская.

В то же время она подчеркнула, что риторика самопровозглашенного президента Беларуси изменилась.

"Он сначала говорил, что вот мы с Путиным за 3-4 дня возьмем Киев, а когда стало понятно, что блицкриг не удался и украинцы отчаянно борются за свою землю, он как-то изменил мнение. Он сейчас пытается наверняка усидеть на двух стульях: быть полезным России, Кремлю, но в то же время быть человеком, с которым нужно общаться. Надо четко понимать, что режим Лукашенко стал коллаборантом в этой войне и должен понести такую же ответственность, которую несет Кремль за вторжение в Украину", – сказала Тихановская.

Она добавила, что Лукашенко также должен быть представлен международному суду и сейчас ведется работа в этом направлении.

Санкции против Лукашенко

Тихановская отметила, что режим самопровозглашенного белорусского лидера попал под очень веские западные санкции.

"За полтора года нашей борьбы против режима Лукашенко были уже введены достаточно серьезные санкции. Сейчас они более целенаправленны и экономика уже очевидно от этих санкций страдает", – добавила Тихановская.

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По материалам: Сегодня