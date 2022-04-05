В мире

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

В МИД страны заявили, что эти лица являются близкими соратниками двух режимов

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

В Канаде заявили, что не откажутся от привлечения к ответственности Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Канада объявила о введении дополнительных санкций против 18 граждан России и Беларуси в ответ на вторжение России в Украину и поддержку войны белорусским режимом.

Об этом сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает МИД Канады.

Санкции Канады

"Санкции наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского режимов", – отметили в МИД.

Также там заявили, что Канада не откажется от привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и его помощников за их вопиющие и незаконные действия.

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

Далее по теме

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

После Бучи министра обороны Германии отправляют в отставку — Кох

Сегодня, 00:40

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

«Никто не вел переговоров с Гитлером»: премьер Польши раскритиковал Макрона за частые звонки Путину

Вчера, 15:54

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

Штайнмайер раскаялся в поддержке России и «Северного потока-2»

Вчера, 21:12

Как говорится в заявлении, страна твердо поддерживает Украину:

"Канада продолжает следить за ситуацией и изучать варианты новых мер по дальнейшему ослаблению способности российского режима вести войну".

Напомним, 6 апреля послы стран Евросоюза намерены собраться для обсуждения очередных санкций против России. По информации Financial Times, европейцы могут запретить закупку российской нефти и газа.

Читайте также:

  • Контрсанкции агрессора: в России придумали неожиданное наказание для бизнеса
  • Санкции против РФ: кто отказывается наказывать Россию за войну в Украине
  • "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина" – Джонсон

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков: что известно

12 минут ago

Украину и страны Евросоюза атакуют одни и те же хакеры

27 минут ago

«Люди божеволіли і викидалися з вікон»: голова патрульної поліції Маріуполя розповів про катастрофу в місті

1 час ago

Что делать, если потеряли паспорт

1 час ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button