Германия высылает 40 российских дипломатов из страны
Правительство решило принять новые меры в ответ на резню в Буче
В середине марта спецслужбы Германии составили списки российских дипломатов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о высылке 40 российских дипломатов из страны.
Об этом пишет Spiegel.
Действия Германии
Как отмечается, после "бурных размышлений" правительство Германии решило принять новые меры против России в ответ на резню в Буче.
Далее по теме
Орбан после победы на выборах назвал Зеленского противником венгерского режима
Вчера, 08:21
Дело в Крыме. Британская разведка назвала Мариуполь «почти наверняка» ключевой целью РФ
Вчера, 09:49
После Бучи министра обороны Германии отправляют в отставку — Кох
Сегодня, 00:40
"В понедельник днем Федеральное министерство иностранных дел вызвало посла России. В ходе короткой беседы ему было сообщено, что 40 российских дипломатов объявлены нежелательными лицами в стране и должны покинуть Германию в ближайшие пять дней", – пишет издание.
Кроме этого, Бербок заявила, что фотографии из Бучи свидетельствуют о "невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следует его пропаганде".
Она прокомментировала решение о высылке большого числа российских дипломатов, сказав, что "здесь в Германии они каждый день работали против нашей свободы, против сплоченности нашего общества". Как отмечается, еще в середине марта спецслужбы составили списки российских дипломатов, прямо или косвенно работающих на различные российские спецслужбы в Германии.
По словам Бербок, как отмечает издание, российские службы в Германии "могут планировать действия против украинских беженцев или, по крайней мере, шпионить за ними". Министр назвала работу высланных дипломатов "угрозой для тех, кто приходит к нам за защитой".
Напомним, российский оппозиционный общественный деятель Альфред Кох заявил, что после зверств оккупантов в Буче министра обороны Германии Кристину Ламбрехт могут отправить в отставку из-за торможения поставок вооружения.
Читайте также:
- "Зверства военных РФ будут признаны миром как геноцид". Президент Зеленский посетил Бучу (фото)
- "Война делает беднее": почему Германия не откажется от нефти и газа из РФ
- Тела убитых в Буче лежали на улицах еще с 11 марта — NYT (видео)
По материалам: Сегодня