Пресс-секретарь Путина установил VPN, чтобы обходить блокировку соцсетей в России
Дмитрий Песков заявил, что это не запрещено
В России компанию Meta признали экстремистской организацией. / Фото: Коллаж: Сегодня
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что установил себе VPN – несмотря на то, что в России заблокированы Facebook и Instagram.
Об этом он заявил в интервью.
"Это не запрещено"
"Ну, конечно (установил – ред.). А почему нет? Это не запрещено", – сказал Песков.
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Напомним, ранее в России компанию Meta признали экстремистской организацией. Meta владеет популярными соцсетями Facebook и Instagram – они уже заблокированы в РФ.
В то же время после запрета Instagram в России начали делать разные аналоги популярного сервиса. Один из них – Россграм – попал в скандал еще до открытия, допустив утечку данных о потенциальных пользователях.
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По материалам: Сегодня