В РФ вспыхнула нефтебаза у границы с Украиной – фото и видео
В Белгороде начался масштабный пожар на нефтехранилище – жителей близлежащих улиц временно эвакуируют
В Белгороде вспыхнула нефтебаза / Фото: Коллаж: Сегодня
В российском городе Белгород, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на нефтебазе в районе Крейды. На месте происшествия работают экстренные службы, есть двое пострадавших
Об этом 1 апреля сообщает глава Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков в Telegram.
"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", – пишет чиновник.
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По словам Гладкова, в результате пожара пострадали два человека – работники нефтебазы. Им оказали первую помощь. Также глава области заявил об эвакуации жителей трех улиц. ⠀
"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", — говорится в публикации.
Людей с этих улиц временно разместят в «Белгород Арене». Когда пожар потушат, они смогут вернуться домой.
Взрыв на складе боеприпасов
29 марта в Белгородской области прогремел взрыв на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре военнослужащих РФ.
Однако российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди жителей нет. По его словам, разрушений на территории поселка нет.
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По материалам: Сегодня