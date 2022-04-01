Под Белгородом снова слышны звуки взрывов – СМИ
По предварительной информации, жертв и разрушений нет
В селе под Белгородом не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские прокремлевские СМИ сообщают, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины".
Об этом сообщает ТАСС в Telegram.
Издание заявило, что "выпущенный со стороны Украины снаряд" упал в селе Никольское Белгородской области.
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"Выпущенный со стороны Украины снаряд упал в селе Никольское Белгородской области, жертв и разрушений нет, сообщил источник", – сказано в сообщении.
Что было в Белгороде
Ранее в Минобороны Украины опровергли фейк РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.
"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.
По данным наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
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По материалам: Сегодня