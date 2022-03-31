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Солдаты из Южной Осетии отказались воевать в Украине и вернулись на родину

Photo of Admin Admin Send an email 11 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
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300 военнослужащих сложили оружие и самовольно покинули Украину

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать в Украине и вернулись на родину

Солдаты Южной Осетии отказались воевать в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные из непризнанной псевдореспублики Южная Осетия (оккупированная территория Грузии), которых Россия хотела привлечь к боевым действиям на территории Украины, сложили оружие и вернулись домой. Об этом заявил "экс-президент" Южной Осетии Эдуард Кокойты, сообщает Telegram-канал "Протесты в мире".

Отмечается, что самовольно покинули Украину 300 солдат.

"Мы все обеспокоены ситуацией вокруг наших воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий. Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости", – заявил Кокойты.

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать в Украине и вернулись на родину

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Солдаты из Южной Осетии отказались воевать в Украине и вернулись на родину

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Он также подчеркнул, что следует разобраться в причинах произошедшего и выяснить, каким образом было организовано их участие.

"Этим мы займемся самым серьезным образом", – пообещал политик.

Он также добавил, что военные "при обеспечении должной организации их участия, смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса".

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать в Украине и вернулись на родину

В Telegram-канале "Подслушано в полиции" опубликовали фотографии военных и сообщили, что они якобы вернулись домой автостопом.

Солдаты из Южной Осетии отказались воевать в Украине и вернулись на родину

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада, для усиления своего военного контингента в Украине.

Однако, как стало известно, Сирия не сдерживает обещания предоставить России боевиков для войны против Украины.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 11 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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