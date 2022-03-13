Израиль выступил с требованием к России из-за Украины
Глава МИД Израиля заявил о работе с США
/ Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину.
Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.
Полная координация
"Оно (вторжение. – Ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Фото – mfa.gov.il.
Далее по теме
По посольству США в Ираке выпустили ракеты (видео)
Сегодня, 01:27
Трамп рассказал о неизбежности Третьей мировой войны
Сегодня, 04:50
В Италии нашли «яхту Путина» за 700 млн долларов – NYT
Вчера, 17:08
По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":
"Мы работаем в полной координации с нашим союзником – Соединенными Штатами – и нашими европейскими партнерами, чтобы попытаться как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".
Израильские историки назвали Путина фашистом
Ученые-историки Центра Кантора из Тель-Авива осудили войну РФ против Украины и назвали ее агрессией в фашистском стиле. По словам исследователей, политика президента РФ Владимира Путина – угроза мировой демократии, миру и безопасности.
"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей", – говорится в письме.
Напомним, СМИ начали распространять информацию о том, что якобы премьер-министр Израиля Нафтали Бенет призвал Владимира Зеленского принять условия России для прекращения войны. Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это неправда – Нафтали Бенет, наоборот, призывает РФ адекватно оценивать ситуацию.
Читайте также:
- 100% мы знаем, что победим – Зеленский о войне РФ против Украины
- Подоляк: Войну мы закончим только при одном условии
- "Думаю, в ближайшие дни будут результаты": Подоляк о переговорах с РФ
По материалам: Сегодня