Столтенберг рассказал о планах НАТО разместить боевые группы у границ Украины

Главная цель Альянса – сохранение мира и предотвращение конфликта, напомнил генсек

Йенс Столтенберг. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает долгосрочное размещение боевых групп в Черноморском регионе, в частности в Румынии, на подобии уже существующих в странах Балтии и Польше.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном.

По словам генсека, НАТО сейчас делает многое одновременно.

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"Прежде всего мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей", – сказал Столтенберг.

Во-вторых, по словам генсека, они повысили готовность сил НАТО, которые в случае необходимости могут усилить.

"И, в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – отметил Столтенберг.

Военное присутствие НАТО

На Варшавском саммите в 2016 году руководители стран Альянса решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока в ответ на изменение ситуации безопасности.

С тех пор четыре многонациональные боевые группы общей численностью около 4500 военнослужащих были развернуты в странах Балтии и Польше.

Угроза вторжения РФ в Украину

Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.

По материалам: Сегодня