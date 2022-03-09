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Россию хотят выкинуть из Венецианской комиссии

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
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Международные организации не хотят видеть страну-агрессора в своих рядах

Россию хотят выкинуть из Венецианской комиссии

Еще одна организация хочет избавиться от России / Фото: Коллаж: Сегодня

Венецианская Комиссия инициирует прекращение права России на представительство в Комиссии. Об этом говорится в сообщении Конституционного суда Украины."Члены Бюро Венецианской комиссии 8 марта согласовали решение, чтобы президент ВК госпожа Клер Бази-Малори обратилась в Комитет Министров Совета Европы с вопросом о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии. Об этом сообщил член Венецианской Комиссии, заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый", — говорится в сообщении.

Полномочным органом принять решение о прекращении представительства РФ в Венецианской Комиссии является Комитет Министров Совета Европы, сообщает КСУ.

Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.

Россию хотят выкинуть из Венецианской комиссии

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Мир против РФ

  • Ранее сообщалось, что Канада требует исключения РФ из Интерпола. Это поддерживают и другие страны.
  • Также известно, что Соединенные Штаты Америки вводят ограниченияпротив 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
  • На фоне принятого Вашингтоном решения о запрете импорта российской нефти и газаизвестное американское рейтинговое агентство Fitch предоставило России рейтинг "дефолт неизбежный".
  • Из России из-за агрессии против Украины уходят крупные мировые бренды и целые конгломераты, включая LVMH и Procter&Gamble. Уходят бизнесы разной направленности, от "МакДональдс" до люксовых марок авто, часов, одежды и т.д.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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