Папа Франциск встретится с Байденом: важные моменты встречи

Папа Франциск примет в пятницу на аудиенции президента США Джо Байдена. Их первая встреча после его приведения к присяге будет иметь политическое, религиозное и символическое значение.

Ранее Папа и нынешний лидер США виделись в 2015 году в Вашингтоне и Филадельфии, а в 2016 году — в Ватикане, когда Байден был вице-президентом в администрации Обамы. В этой роли он также познакомился с Бенедиктом XVI в 2011 году, пишет Первая Лента

Он впервые был в Ватикане в качестве 37-летнего сенатора в 1980 году; затем он говорил с Иоанном Павлом II. Теперь он второй президент США-католик. Первым был Джон Ф. Кеннеди.

Джо Байден посетит Папу перед голосованием разделенных епископов США, которое ожидается в ноябре, по документу о причастии католических политиков, которые поддерживают право женщин на выбор аборта. Некоторые епископы хотят лишить таких политиков права причащаться.

По мнению наблюдателей, дело в том, что между некоторыми американскими епископами и Ватиканом существует явный разрыв, и, как отмечается, «Джо Байден был посередине».

В политическом измерении ожидается, что беседа между Папой и Президентом подтвердит совпадение взглядов по таким вопросам, как изменение климата и необходимость предотвращения его последствий, борьбы с бедностью и пандемией.

Ранее мы сообщали с кем еще встретится президент США.