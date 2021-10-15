В Чехии выборы выиграла оппозиция – «друг Путина» Земан попал в больницу

Президент страны Земан поддерживал провластное движение, но оно потерпело поражение

Земан (слева) тяжело воспринял победу оппозиционеров. Коллаж "Сегодня"

В Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиционная коалиция «Вместе», второй место с небольшим отставанием заняла провластное движение «АНО» во главе с действующим премьер-министром. Об этом пишет NEXTA.

Так, оппозиционеры из «Вместе» набрали 27,79% голосов, а «АНО» — 27,12%.

Также в парламент проходят коалиция, объединяющая Пиратскую партию и партию «Старосты и независимые», а также «Свобода и прямая демократия».

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Действующий премьер Андрей Бабиш признал поражение на выборах.

«Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения «Вместе» господина (Петра) Фиалу. Мы проиграли прежде всего в Праге. Тем не менее, мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес», – сказал он.

После оглашения предварительных результатов неожиданно стало плохо президенту страны Милошу Земану, который поддерживал провластное движение «АНО». Его срочно увезли в больницу из замка Ланы, где он встречался с премьером Бабишем, пишет чешское издание Novinky.

Отмечается, что Земан уже второй раз в течение месяца попадает в больницу. В сентябре он был госпитализирован из-за обезвоживания и усталости.

Пророссийские скандалы Земана

Милоша Земана не редко называют в СМИ «другом Путина» за его пророссийскую позицию. Так, например, в 2014 году он заявил, что суть украинской революции в том, что там воюют бандиты с бандитами.

В 2017-м Земан призвал Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом".

В 2018-м он выступил за отмену санкций Запада против Москвы и поддержал незаконную аннексию Крыма.

В 2019-м он назвал Крым российским, чем сильно разозлил украинских дипломатов.

В 2021-м Земан сначала попросил у Путина российской вакцины, которую отвергают большинство стран мира, а потом выступил за саммит Россия – ЕС.

По материалам: Сегодня