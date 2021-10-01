Заговор против Беларуси: Лукашенко обвинил США и террористов ИГИЛ

Белорусский диктатор рвет и мечет – ему везде мерещатся террористические ячейки европейского разлива

Лукашенко заявил о террористических ячейках в Беларуси. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко связал убийство сотрудника КГБ с «террористической группировкой» и считает, что за ними стоит американское ФБР.

Об этом он сказал на сегодняшнем совещании с руководством Администрации президента.

Он спросил своих чиновников, какая в принципе может быть связь между стрелявшим в сотрудника КГБ айтишником и так называемым "Рабочым рухам (рус. «Рабочее движение»)".

"Какое отношение этот айтишник, который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, какое он имеет отношение к этим рабочим? Да никакого. Это обычные "игиловские" ячейки европейского разлива на территории Беларуси", – сказал Лукашенко.

По его словам, такие ячейки состояли из 2-12 человек.

"Пока больше 10-12 мы не нашли в многотысячных коллективах. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я на заседании Конституционной комиссии вам сказал: от шпионажа о том, как Головченко будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа", – подчеркнул белорусский лидер.

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При этом Лукашенко не забыл упомянуть и «руку США» в истории с белорусскими «шпионами».

"И когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за "рух". Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты. Больше всего настораживает, что они сейчас основное острие направили против железной дороги. Они же понимают, что Беларусь – транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР", – резюмировал он.

Гибель сотрудника КГБ

29 сентября сотрудники КГБ пытались штурмом взять квартиру минчанина Андрея Зельцера, сотрудника IT-компании EPAM Systems (компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Беларуси). 31-летнего мужчину обвиняли в террористической деятельности.

Во время проникновения в его квартиру Андрей открыл огонь из ружья и нанес смертельные ранения сотруднику КГБ. Ответным огнем его застрелили.

Следственный комитет Беларуси задержал жену Андрея по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ, мол, она содействовала совершению преступления.

Читайте подробней об этой истории в нашей статье «КГБ против айтишника – новые репрессии в Беларуси и возьмется ли оппозиция за оружие».

По материалам: Сегодня