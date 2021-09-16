Google X собрали лазерный канал связи и уже передали по воздуху 700 терабайт данных

Лазерный канал длинной в 4,8 км связал Киншасу с Браззавилем – ­столицей республики Конго

Google соединила две африканские страны лазерным интернетом – 20 Гбит/С. Коллаж: "Сегодня" / Фото: X.company

Google X обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго с помощью беспроводной лазерной установки. Уже за 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 терабайтов данных, надежность связи составила 99,9%.

Об этом лаборатория Х сообщила в своем блоге.

Лазерный канал длинной в 4,8 км связал Киншасу с Браззавилем – ­столицей республики Конго. Города стоят на берегах реки Конго, которая славится своей глубиной (более 230 метров) с очень быстрым течением. В таких условиях невозможно было проложить кабель, так что лаборатория Х построила воздушную линию в рамках проекта Taara.

Taara использует лучи света для обеспечения высокоскоростной связи / Фото: X.company

Уже за 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 ТБ данных – это эквивалент просмотра матча Чемпионата мира по футболу FIFA в HD 270 000 раз, надежность связи составила 99,9%.

Google инвестирует миллиард евро в зеленую энергетику и цифровую инфраструктуру

Ранее мы сообщали, что корпорация Google инвестирует 1 млрд евро в чистую энергетику и цифровую инфраструктуру Германии до 2030 года. 31 августа представители поисковика заключили договор на 92 мегаватта с крупной европейской коммунальной компанией ENGIE, которая создаст портфель экологически чистой энергии от имени корпорации.

Google планирует, что к 2022 году немецкие предприятия будут работать на 80% безуглеродной электроэнергии. К 2030 году этот показатель должен достичь 100%. С помощью ENGIE Google будет закупать электроэнергию у 23 проектов в области возобновляемых источников энергии.

Кроме того, компания объявила о планах по расширению своей облачной инфраструктуры в Германии:

запуске нового облачного региона в Берлине-Бранденбурге;

расширении существующего облачного региона во Франкфурте (с целью расширения доступа к своим веб-хостингам и услугам по разработке).

По данным Google Cloud, выручка во втором квартале 2021 года составила 4,63 миллиарда долларов, что на 54 процента больше, чем во втором квартале 2020 года в 3 миллиарда долларов.

Напомним, что Google поможет установить домашние солнечные электростанции в трех странах ЕС.

Также напомним, что другие страны ЕС тоже намерены активно внедрять солнечную энергетику в бытовую жизнь граждан. Например, жителей Берлина обяжут устанавливать солнечные электростанции на крышах домов.

По материалам: Сегодня