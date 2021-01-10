Министра труда Австрии обвинили в плагиате

Политик писала диссертацию в мае 2020 года

Руководительница министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку. Она сделала это из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Как сообщает АРА, плагиат в диссертации министра заметил независимый эксперт, который утверждает, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок.

Она писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил в дипломной работе Ашбахер за 2006 год много плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка. Министр отвергла обвинения, но подала в отставку.

В тренде

Такое будет впервые за 150 лет: Трамп не придет на инаугурацию Байдена

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом… По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", – говорится в заявлении министра.

Напомним, комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования выявил плагиат в нескольких научных работах врио министра образования и науки Сергея Шкарлета. 30 июня ученые и студенты вышли на протест против Шкарлета из-за обвинений в плагиате.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Австрия

скандал

плагиат

министры

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны “Ответ будет очень жестким”: Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5011 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Cнег и гололед: какой будет погода в Украине 10 января

На глазах были слезы: на Львовщине таксист привязал собаку к авто и тащил по трассе

Принц Гарри и Меган Маркл полностью отказались от соцсетей

Все новости

Министра труда Австрии обвинили в плагиате 10 января, 10:18

Другие страны

Где и когда смотреть биатлон на Кубке мира в воскресенье 10 января, 10:00

Биатлон

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель 10 января, 09:55

Стиль

Ситуация на Донбассе: боевики три раза обстреляли украинские позиции 10 января, 09:51

Донбасс

Как не навредить здоровью детей: родителям дали советы насчет популярного лакомства

10 января, 09:49

Новости У24



Футбол в снежную бурю: игроки “Реала” мучились на мерзлом поле, а Зидан в шоке от условий

Катастрофа Boeing в Индонезии: спасатели нашли останки тел и обломки самолета 10 января, 09:40

Другие страны

Что творит Марта! Украинская теннисистка разгромила третью соперницу в Эмиратах 10 января, 09:19

Теннис

Как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020, если в стране не будет вакцинации 10 января, 08:53

Олимпиада-2020

10 января, 08:41 Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакциной с COVAX Подробности

Ибрагимович сыграл пять минут, а “Милан” повторил рекорд 70-летней давности

Что будет с курсом доллара до старого Нового года 10 января, 08:25

Экономика

Как связь 5G влияет на кровь человека – эксперимент

10 января, 08:17 Коронавирус в Украине: более пяти тысяч новых случаев за сутки Подробности

Импичмент Трампу: конгрессменам сказали приготовиться, а президент ищет себе адвокатов 10 января, 08:09

США

Cнег и гололед: какой будет погода в Украине 10 января 10 января, 07:27

Украина

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака 10 января, 06:40

Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых 10 января, 05:05

Психология

На Донбассе 40 тысяч человек остались без воды (видео) 10 января, 03:55

Донбасс

На глазах были слезы: на Львовщине таксист привязал собаку к авто и тащил по трассе

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня