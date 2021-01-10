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Министра труда Австрии обвинили в плагиате

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
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Политик писала диссертацию в мае 2020 года

Руководительница министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку. Она сделала это из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Как сообщает АРА, плагиат в диссертации министра заметил независимый эксперт, который утверждает, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок.

Она писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил в дипломной работе Ашбахер за 2006 год много плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка. Министр отвергла обвинения, но подала в отставку.

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"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом… По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", – говорится в заявлении министра.

Напомним, комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования выявил плагиат в нескольких научных работах врио министра образования и науки Сергея Шкарлета. 30 июня ученые и студенты вышли на протест против Шкарлета из-за обвинений в плагиате.

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