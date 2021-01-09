Десять младенцев погибли в пожаре в индийской больнице
Малышам было от нескольких дней до трех месяцев
Десять младенцев погибли в субботу, 9 января, во время пожара в реанимационном отделении государственной больницы на западе Индии.
Об этом сообщает DW.
Младенцам было от нескольких дней до трех месяцев. Семеро малышей умерли в результате удушья дымом, а трое – от ожоговых травм.
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Всего же в момент пожара в отделении было 17 детей. Семерых из них спас персонал больницы.
Правительство приказало расследовать обстоятельства трагедии и проверить все отделения для новорожденных в штате.
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По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Как рассказал персонал больницы, палата быстро наполнилась черным дымом.
Семьям всех жертв выплатят компенсации по 6 800 долларов.
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По материалам: Сегодня