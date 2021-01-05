Месть за Сулеймани: в парламент Ирана внесли законопроект об “уничтожении” Израиля

В годовщину уничтожения генерала Сулеймани в стране началась массовая истерия

К годовщине уничтожения генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в иранский парламент был внесен закон, ставший беспрецедентным за 42-летнюю историю Исламской Республики. Законопроект обязывает правительство Ирана принять меры по “уничтожению” Израиля к 2041 году.

Об этом сообщает издание Iran Wire.

Это произошло спустя пять лет после заявлений верховного лидера – аятоллы Али Хаменеи о том, что к 2040 году от Израиля “ничего не останется”: с тех пор этот ультиматум регулярно повторяли антиизраильские протестующие на митингах в день Аль-Кудс (день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, день солидарности сторонников борьбы с политикой сионизма).

Законопроект обязывает будущие администрации прорвать “осаду” сектора Газа, отправив партию товаров первой необходимости в Газу не позднее, чем через шесть месяцев после того, как законопроект будет принят. Считается, что такой шаг приведет к захвату иранских товаров и увеличит вероятность военного противостояния с Израилем.

Как пишет издание, если закон примут, он обяжет правительство одного суверенного государства и члена Организации Объединенных Наций попытаться уничтожить другое государство-член ООН. Таким образом, это создало бы для Исламской Республики неисчислимые новые проблемы международной дипломатии.

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Ранее сообщалось, что на годовщину гибели Сулеймани Иран повысил боевую готовность в Персидском заливе.

Также напомним, что “Стражи исламской революции” назвали Израиль соучастником убийства Сулеймани.

Кроме того, писалось, что командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касем Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане. Он был уничтожен в результате авиаудара ВВС США по международному аэропорту Багдада. 3 января 2020 года автомобиль Сулеймани был уничтожен ракетами, запущенными с беспилотника. Вместе с генералом погибли также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре человека. Генерала смогли опознать только по кольцу на пальце.

По материалам: Сегодня