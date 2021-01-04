В Ираке прогремел взрыв рядом с колонной войск США
Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку
На севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.
Как сообщает телеканал al-Taghier, взрывчатое устройство сдетонивало вечером в провинции Салах-эд-Дин 4 января, то есть на следующий день после годовщины после ликвидации иранского военачальника Касема Сулеймани.
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Официально данная информация не была подтверждена, но по утверждениям источников взрыв не привел к человеческим жертвам, а только повредил оборудование.
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Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.
Напомним, что ранее перед Новым годом в иракской столице Багдаде обстреляли из ракетной установки "Катюша" посольство США.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился уменьшить численность американского контингента в Ираке с 5,6 тыс. до 3 тыс. военнослужащих. А до конца своей каденции он хочет вывести из этой страны еще 500 человек.
По материалам: Сегодня