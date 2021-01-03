Саудовская Аравия открыла границы для международных рейсов

Запрет действовал с 21 декабря

Власти Саудовской Аравии отменили ограничение на въезд в страну, который вводился из-за появления нового штамма коронавируса.

Об этом сообщили в саудовском министерстве внутренних дел, передает Deutsche welle.

Будут возобновлены международные рейсы наземного, воздушного и морского транспорта, которые были приостановлены две недели назад. Вместе с тем туристы, которые намерены лететь в страну из Великобритании и ЮАР, где распространяется новая мутация коронавируса, должны будут провести как минимум 14 дней за их пределами. Только после этого их допустят в королевство.

Саудовская Аравия закрыла границы после того, как премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новая мутация коронавируса предварительно заразнее на 70%. Запрет действовал с 21 декабря.

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Напомним, проведения знаменитого ралли-рейда "Дакар"-2021 оказалось под угрозой срыва после того, как Саудовская Аравия, где должна пройти многодневка, закрыла границы из-за распространения нового штамма коронавируса.

Как сообщали ранее на данный момент в Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом "британский" вариант не обнаружен.

По материалам: Сегодня