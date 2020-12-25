“Везли тоннами”: Лукашенко заявил о контрабанде оружия в Беларусь через Украину
Контрабандисты готовили теракты по всей Беларуси
Александр Лукашенко высказался о недавнем задержании террористической группы Николая Автуховича и Украине.
Об этом сообщает "БЕЛТА".
"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал", – заявил Лукашенко.
По его словам, злоумышленники готовили теракты по всей Беларуси, а некоторые уже начали осуществлять.
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"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три человека есть, оттуда (из-за границы. – "Сегодня") присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно – границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", – сказал Лукашенко.
Ранее мы сообщали, что украинская сторона не призывает международных партнеров "душить Беларусь санкциями". А так как страна должна отталкиваться от собственных интересов, вводить украинские экономические санкции против Беларуси тоже нецелесообразно.
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