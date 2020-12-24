Это официально: ЕС и Британия подписали сделку о Brexit

Подробности о будущем партнерстве Лондона и Брюсселя объявят через несколько часов

Евросоюз и Великобритания подтвердили вчерашние заявления СМИ о заключении торговой сделки по Brexit. Таким образом, была устранена последняя преграда, которые мешала Соединенному Королевству окончательно покинуть ЕС.

Об этом лаконично сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр Борис Джонсон.

"Сделка подписана", – написал он, опубликовав радостное фото.

Подробности будущего соглашения Джонсон скоро объявит на пресс-конференции.

TWITTERDecember 24, 2020

Подписание договора подтвердила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заверив, что "за эту сделку стоило побороться".

"Теперь у нас есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Оно защитит наши интересы в ЕС, а также обеспечит честную конкуренцию и предсказуемость для наших рыболовов. Европа движется дальше", – написала она в Twitter.

TWITTERDecember 24, 2020

Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года. Оно заменит договоренности, которые действовали между сторонами в рамках переходного периода, который длился с 1 февраля, когда Британия официально покинула ЕС.

Предварительное соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом и странами-членами ЕС.

Украина уже тоже заключила с Великобританией торговое соглашение о взаимоотношениях после выхода королевства из Европейского Союза.

По материалам: Сегодня