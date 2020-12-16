Локдаун – не локдаун: в российском Калининграде раз в полдня меняют решения о карантине

Местные власти совсем запутали калининградцев

В России власти Калининградской области вечером 14 декабря объявили о введение жесткого карантина на праздники, но уже на следующие сутки чего-то испугались и пошли на попятную.

Об этом сообщает "Медиазона".

"Вчера вечером на сайте правительства региона объявили о закрытии магазинов и ТЦ с конца декабря, вскоре после публикации сообщение о локдауне пропало с сайта правительства", – пишет издание.

В то же время копия объявления о карантине до сих пор доступна в кэше и судя по ней, ограничения планировались самые жесткие.

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Позже 15 декабря губернатор области заявил, что "проект постановления будет сегодня опубликован, он существенно отличается от распространенной информации", а его пресс-секретарь немного приоткрыл завесу таинственности, отметив, что после обсуждения часть мер могут смягчить.

Как сообщает издание, Калининградская область могла стать первым регионом в России, где были бы введены новые жесткие ограничениях из-за тяжелой ситуации с эпидемией коронавируса.

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