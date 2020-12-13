Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе
Азербайджан и Армения обменялись обвинениями
Несмотря на продолжающееся уже около месяца перемирие в Нагорном Карабахеи присутствие там миротворцев, в субботу, 12 декабря, Армения и Азербайджан снова начали обвинять друг друга в наступательных действиях.
Что происходило в субботу, 12 декабря.
В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан якобы возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. В ответ азербайджанский президент Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы от Франции и США, заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе спровоцировано армянской стороной. Поздно вечером появилась информация, что ожидается обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к нации, а в Министерстве обороны Армении объявлена готовность номер один и все в срочном порядке вызваны на рабочие места – якобы речь идет о возможности отставки Пашиняна. Но после завершения заседания партии Пашиняна стало известно, что никаких решений, в том числе об отставке, принято не было – там просто обсудили ситуацию в Гадрутском районе.
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