В мире

Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями

Несмотря на продолжающееся уже около месяца перемирие в Нагорном Карабахеи присутствие там миротворцев, в субботу, 12 декабря, Армения и Азербайджан снова начали обвинять друг друга в наступательных действиях.

Что происходило в субботу, 12 декабря.

В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан якобы возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. В ответ азербайджанский президент Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы от Франции и США, заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе спровоцировано армянской стороной. Поздно вечером появилась информация, что ожидается обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к нации, а в Министерстве обороны Армении объявлена готовность номер один и все в срочном порядке вызваны на рабочие места – якобы речь идет о возможности отставки Пашиняна. Но после завершения заседания партии Пашиняна стало известно, что никаких решений, в том числе об отставке, принято не было – там просто обсудили ситуацию в Гадрутском районе.

В тренде
Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 50 лет после его убийств

.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Азербайджан
Армения
нагорный карабах
перемирие
нарушение перемирия
Никол Пашинян

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном КарабахеНе стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном КарабахеВкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном КарабахеМир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном КарабахеКак долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном КарабахеКитай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном КарабахеКанада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+12811 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • В США три снежных барса заразились коронавирусом
  • За фиктивные справки о тестировании на COVID-19 будут наказывать – Степанов
  • Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 50 лет после его убийств

Все новости

  • Матч “Шахтера” в Кропивницком на грани срыва из-за поля. “Ингульцу” грозит “технарь”

    13 декабря, 00:24
    ЧУ по футболу

  • Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой

    13 декабря, 00:00
    Бокс

  • Роналду завел у себя дома личного Санта-Клауса и оленей (фото)

    12 декабря, 23:50
    Футбол

  • Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    12 декабря, 23:47
    Другие страны

  • Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    Боксер рассмешил Сеть: во время боя спрашивал, какой счет в дерби Манчестера

  • “Крис, побереги наши глазки!” Жена Ротаня показала ослепительные ножки на Мальдивах

    12 декабря, 23:15
    Футбол

  • Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    Симулятор определил победителя боя Джошуа – Пулев: будет нокаут!

  • Степанов намерен вакцинироваться от COVID-19

    12 декабря, 23:01
    Украина

  • Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула

    12 декабря, 23:00
    Бокс

  • Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    Джошуа – Пулев: как они падали от ударов Кличко (видео)

  • 12 декабря, 22:37

    Украина не сможет вакцинировать от COVID-19 все группы риска: в Минздраве объяснили почему

    Подробности

  • Намек на свадьбу: девушка защитника “Шахтера” заинтриговала чудо-фотографиями

    12 декабря, 22:31
    Футбол

  • Желтый уровень опасности: украинцев предупредили о непогоде

    12 декабря, 22:18
    Украина

  • Минздрав поставил точку в истории с российской вакциной от коронавируса
    Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    12 декабря, 22:16
    Новости У24

  • “Будет катастрофа” Степанов о серьезной проблеме в здравоохранении Украины
    Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    12 декабря, 22:06
    Новости У24

  • “Реал” – “Атлетико”: онлайн мадридского дерби в чемпионате Испании

    12 декабря, 22:04
    Футбол

  • Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    “Рух” разгромил “Днепр”, отправив его на дно УПЛ (видео)

  • Степанов ответил на слухи о занижении статистики по COVID-19

    12 декабря, 21:57
    Украина

  • Степанов рассказал, возможен ли локдаун в феврале
    Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    12 декабря, 21:52
    Новости У24

  • В Украине будут тестировать на коронавирус по-новому: в Минздраве сообщили детали
    Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

    12 декабря, 21:38
    Новости У24

Одним абзацем. Новый срыв перемирия в Нагорном Карабахе

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Химик” одержал пятую подряд победу в баскетбольной Суперлиге Украины

1 час ago

МИД приветствует принятие Сенатом США пакета помощи Украине и антироссийские санкции

2 часа ago

Какие ОВГЗ Минфин намерен продавать 15 декабря

3 часа ago

Ученые нашли острова, которые смогли «подрасти» несмотря на повышение уровня моря

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button