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Вечный и неприкосновенный: Госдума “короновала” Путина

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Владимир Путин станет пожизненным сенатором, его нельзя будет арестовать

Государственная дума Российской Федерации приняла законы, которые разрешают экс-президентам пожизненно быть сенатором и гарантируют их неприкосновенность.

Как сообщает "Интерфакс", в одном из законов говорится, что семеро из 30 членов верхней палаты парламента, Совета Федерации, могут быть сенаторами пожизненно – все они назначаются действующим президентом. Срок каденции остальных составляет шесть лет.

Кроме экс-президентов, пожизненно занимать место в верхней палате могут "граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Кроме того, был принят закон о гарантиях экс-президенту РФ и членам его семьи, который запрещает привлекать их к уголовной или административной ответственности, задерживать, арестовывать, обыскивать, допрашивать или досматривать. Закон также распространяется на их рабочие офисы, жилье, транспорт, документы, багаж и переписку.

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Оба закона были приняты в рамках конституционной реформы, за которую на прошедшем в июне и июле референдуме проголосовали россияне. Они касаются Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

Впрочем, сенатором пожизненно Путин может и не стать, ведь он сможет переизбираться президентом еще дважды, что позволит ему править вплоть до 2036 года. Госдума уже приняла этот закон.

По материалам: Сегодня

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