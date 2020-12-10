В мире

Авария на АЭС в Финляндии: радиация повышена, остановлен реактор

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Опасный инцидент произошел рядом с главным паропроводом второго реактора

На атомной электростанции на северо-западе Финляндии произошел сбой, в результате которого был отключен один ядерный реактор.

Об этом сообщает управляющая компания Teollisuuden Voima Oyj.

Авария случилась на АЭС "Олкилуото" около 12:22 (время совпадает с киевским). Что именно произошло, неизвестно, однако указывается, что внештатная ситуация произошла рядом с главным паропроводом, что спровоцировало аварийную остановку второго реактора.

Идет расследование обстоятельств случившегося.

В тренде
Ошиблись в прогнозе: из-за синоптиков три четверти Венеции ушли под воду (фото)

Как утверждают в МАГАТЕ, в результате аварии вокруг атомной станции повысился уровень радиации, однако выброса в окружающую среду не произошло.

В результате аварии никто не пострадал. Сейчас АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, что в прошлом году в Беларуси спустя несколько дней после запуска первая атомная электростанция прекратила свою работу.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА

1 час ago

Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $917 миллионов

2 часа ago

Назначенный Януковичу государственный адвокат изучает дело – суд объявил перерыв

2 часа ago

Облако солнечной плазмы достигло Земли: чем это грозит

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button