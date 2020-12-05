В мире

В Беларуси по госТВ людей пугают Украиной (видео)

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В сюжете рассказывают о якобы экономическом кризисе в Украине

В Беларуси используют страшилки относительно жизни в Украине для запугивания населения.Так, на одном из белорусских каналов появился сюжет о жизни в Украине после Революции Достоинства в 2014 году.

Сюжет опубликовала Белтелерадиокомпаниия.

“От прежней Украины после Майдана практически ничего не осталось”, – говорится в сюжете.

Кроме того, в сюжете постоянно появляются кадры якобы экономического кризиса в Украине.

“Полное разочарование, экономический упадок и засилье мафиозных кланов — это все, к чему пришла Украина за последние 6 лет”, – сгущают краски авторы.

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По материалам: Сегодня

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