Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси – МИД Канады

Канада призвала к диалогу власть и оппозицию

Канада поддерживает народ Беларуси и считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности, поэтому его нельзя считать президентом Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает "Укринформ".

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси", – сказал Шампань.

Он также подчеркнул, что для поиска мирного выхода из ситуации власть и оппозиция должна начать диалог.

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"Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем", – добавил министр иностранных дел Канады.

Ранее мы писали, что непризнанный Евросоюзом президент Беларуси Александр Лукашенко пытается оправдать репрессии в стране военной угрозой со стороны НАТО.

Напомним, Европейский Союз готов расширить санкции против Минска, если Александр Лукашенко не пойдет на уступки и не начнет диалог с протестующими.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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