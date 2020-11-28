В Польше снова протестуют против запрета абортов и полицейского насилия (видео)

В Варшаве пытаются переименовать центральную улицу

В Польше в Варшаве и других городах страны в субботу, 28 ноября, люди снова вышли на маршы против попытки законодательно ограничить права женщин на аборт, а также против насилия со стороны полиции на предыдущих протестах, где правоохранители применяли слезоточивый газ для разгона протестующих.

Об этом сообщает Associated Press.

В ходе демонстрации в Варшаве протестующие "переименовали" центральную площадь, где они постоянно собираются в последнее время, в "Кольцевую развязку по правам женщин" – активистка забралась на фургон и повесила новый уличный знак над официальным названием улицы – Кольцо Романа Дмовского. Активисты призвали городские власти одобрить официальное изменение названия.

По материалам: Сегодня