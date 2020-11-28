Строительство “Северного потока – 2” продолжат после заморозки – СМИ
Стройку остановили в декабре прошлого года
В декабре российско-немецкий газопровод "Северный поток – 2" продолжат тянуть по Балтийскому морю. Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде уже объявило, когда и где строительные работы начнутся снова, пишет Ostsee-Zeitung.
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Капитанов судов предупредили о возобновлении работ к югу от района Адлергрунд со следующей субботы (5 декабря) и попросили их быть особенно осторожными. Здесь находятся два конца трубы, ведущей от станции Лубмин в сторону Балтийского моря.
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Строительство “Северного потока – 2” продолжат после заморозки – СМИ
Стройка была остановлена на датском острове Борнхольм в декабре 2019 года из-за того, что два швейцарских прокладочных судна остановили работу из-за санкций США.
Напомним, парламент Германии отказался признать газопровод "Северный поток – 2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности Европы и защиты окружающей среды.
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