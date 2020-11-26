Вакцина AstraZeneca показала до 90% эффективности: в компании хотят понять причину

Ученым необходимо провести дополнительное исследование, говорит исполнительный директор

Разработанная учеными Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca вакцина от коронавируса, которая показала эффективность на уровне 70%, должна пройти дополнительные испытания на фоне сомнений ряда экспертов в ее действенности.

Об этом исполнительный директор компании Паскаль Сорио заявил агентству Bloomberg.

Клинические исследования вакцины, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии, показали, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Однако он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а при повторной инъекции – увеличенную дозу препарата.

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"После того как мы выяснили, при каком способе инъекции вакцина оказывается более эффективной, нам необходимо провести дополнительное исследование", – заявил Сорио, отметив, что это будет испытание с участием добровольцев из разных стран.

"Мы рассчитываем получить результат быстрее, поскольку мы уже знаем, что эффективность высока. Таким образом, нам надо будет задействовать меньше добровольцев", – отметил он. Сорио надеется, что новое испытание никак не скажется на решении регуляторов Великобритании и ЕС об одобрении использования данной вакцины.

Напомним, вакцина AstraZeneca вызвала у пожилых людей такую же иммунную реакцию, как и у молодых. Это не означает, что препарат абсолютно безопасен для людей старшего возраста, однако это явно хорошие новости, учитывая, что у представителей этой категории иммунитет обычно слабее.

По материалам: Сегодня