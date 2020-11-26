Миру угрожают новые пандемии: список стран, откуда они придут

Наиболее опасными регионами признаны южные регионы Африки и Латинская Америка

Ученые пугают мир возможными новыми пандемиями, которые могут прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии. Исследователи австралийского университета проанализировали целый комплекс экологических и социальных факторов, влияющих на распространение заражения. И составили карту с потенциально опасными регионами.

Итак, к зонам риска в Африке попали регионы ближе к Югу Сахары, Южная Азии и некоторые регионы Китая. Несколько возможных вспышек пандемий согласно прогнозам ученых стоит ожидать и на западном побережье Латинской Америки.

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В список стран, которые могут стать колыбелями для новых пандемий, попали:

Нигерия

Камерун

Гвинея

Пакистан

Индия

Мьянма

Эквадор

Колумбия

Перу

Венесуэла

По материалам: Сегодня