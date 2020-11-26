В мире

Миру угрожают новые пандемии: список стран, откуда они придут

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Наиболее опасными регионами признаны южные регионы Африки и Латинская Америка

Ученые пугают мир возможными новыми пандемиями, которые могут прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии. Исследователи австралийского университета проанализировали целый комплекс экологических и социальных факторов, влияющих на распространение заражения. И составили карту с потенциально опасными регионами.

Миру угрожают новые пандемии: список стран, откуда они придут

Итак, к зонам риска в Африке попали регионы ближе к Югу Сахары, Южная Азии и некоторые регионы Китая. Несколько возможных вспышек пандемий согласно прогнозам ученых стоит ожидать и на западном побережье Латинской Америки.

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В список стран, которые могут стать колыбелями для новых пандемий, попали:

  • Нигерия
  • Камерун
  • Гвинея
  • Пакистан
  • Индия
  • Мьянма
  • Эквадор
  • Колумбия
  • Перу
  • Венесуэла

По материалам: Сегодня

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