Британские ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID

Ученые проанализировали информацию от 12 180 сотрудников университетских больниц Оксфорда

Ученые Университета Оксфорда провели масштабное исследование, которое показало, что у большинства людей, переболевших COVID-19, иммунитет против повторного заболевания сохранится как минимум на полгода.

Об этом рассказал один из участников исследования, профессор университета Дэвид Эйр, сообщает CNBC.

Британские ученые пришли к выводу, что возможность заразиться коронавирусной инфекцией повторно в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки.

Авторы исследования анализировали информацию, полученную от 12 180 сотрудников университетских больниц Оксфорда, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель, с апреля до ноября. Их сначала тестировали на антитела от коронавируса, а затем регулярно тестировали на коронавирус.

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Из 11 052 медиков, у которых не было антител при первом тестировании, 89 впоследствии переболели COVID-19 с выраженными симптомами. Из 1246 медиков, у которых нашли антитела, с выраженной симптоматикой впоследствии не болел ни один. Медики из этой группы также реже получали позитивные тесты при отсутствии симптомов.

Напомним, что, по словам руководителя исследования, вирусолога из Института иммунологии Ла-Хойи (Калифорния) Шейн Кротт, иммунитет к коронавирусу может сохраняться годами. Новое исследование показало, что через восемь месяцев после заражения COVID-19 у большинства выздоровевших людей все еще остается достаточно иммунных клеток, чтобы отразить вирус и предотвратить болезнь.

А тем временем ученые из Великобритании, США и Канады назвали четыре новых симптома COVID.

По материалам: Сегодня