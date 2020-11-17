Толстый и очень милый. Какапо стал “Птицей года” в Новой Зеландии

Совиный попугай не сможет не вызвать улыбку у окружающих , но он находится на грани исчезновения

Королевское общество защиты лесов и птиц Новой Зеландии признало единственный в мире вид нелетающих попугаев – какапо – "Птицей года".

Об этом сообщает RNZ.

Внешне совиный попугай, как еще называют какапо, больше похож на курицу-гиганта, поэтому в Новой Зеландии его еще зовут могучая мшистая курицы. Вес этой птицы может достигать 4 кг, а гнездятся они в кустах, где благодаря окрасу их не каждый заметит.

/ Фото: Flickr

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Кроме того, какапо считается одним из самых долгоживущих видом – возраст этой птицы может достигать 95 лет. Однако дожить до такого почтенного возраста везет не каждой особи – в процессе эволюции у них атрофировалась способность к полету.

Это и привело к плачевной ситуации – сегодня этот вид находится на грани исчезновения. В мире сохранилось чуть больше 200 особей – это вчетверо больше, чем в начале 90-ых, когда какапо чуть не исчез навсегда.



"Птицей года" какапо признают уже во второй раз, чего в истории конкурса ранее не случалось. Ранее он занимал первое место в новозеландском рейтинге в 2008 году. А в прошлом году это звание завоевал великолепный пингвин.

По материалам: Сегодня