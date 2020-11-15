Армения получила от Азербайджана отсрочку на вывод войск

Баку согласился подождать “из гуманистических соображений”

Фото az.sputniknews

Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

Об этом заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, сообщает az.sputniknews.

Баку "из гуманистических соображений" согласился предоставить Еревану десятидневную отсрочку, отмечает издание.

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", — заявил Гаджиев.

Читайте также:

В Ереване опять протестуют за отставку Пашиняна. Дороги в город перекрыты

В тренде

Лукашенко отреагировал на смерть оппозиционера в милиции: приплел Гитлера и фашизм

Кроме Кельбаджарского района, Армения по соглашению с Азербайджаном должна освободить Агдамский до 20 ноября и территории в Газахском районе, а до 1 декабря — Лачинский район. Гаджиев подчеркнул, что для этих территорий сроки останутся прежними.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности найти справедливое решение для всех сторон в Нагорном Карабахе.

Ранее мы сообщали, что Россия уже перебросила в Нагорный Карабах своих миротворцев с "сирийским опытом", а теперь еще вербует людей на оккупированных территориях Донбасса для формирования "миротворческих" подразделений для отправки на Кавказ.

По материалам: Сегодня