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В Монреале неизвестные захватили заложников в студии разработки игр Ubisoft (фото и видео)

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Полицейский спецназ начал в районе спецоперацию

В канадском Монреале неизвестные ворвались в офис компании-разработчика игр Ubisoft и захватили 10 заложников.

Согласно предварительным данным, вооруженные злоумышленники проникли в здание на бульваре Сен-Лоран, в котором и находится офис компании. Якобы преступники удерживают в заложниках десятки людей.

Район оцеплен полицией, сейчас из здания эвакуируют людей. Подробности происходящего пока уточняются.

В Монреале неизвестные захватили заложников в студии разработки игр Ubisoft (фото и видео)

Полиция Монреаля просит избегать района проведения спецоперации. Официальная информация о ситуации будет раскрыта позже.

В Монреале неизвестные захватили заложников в студии разработки игр Ubisoft (фото и видео)

Как стало известно, сотрудников Ubisoft вывели на крышу здания, где располагается офис, все живы. А тем временем полиция начала спецоперацию в районе.

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По материалам: Сегодня

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