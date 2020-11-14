В Ереване опять протестуют за отставку Пашиняна. Дороги в город перекрыты

Армяне потребовали отставки правительства из-за соглашения по Нагорному Карабаху

В столице Армении началась очередная демонстрация оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за "сдачи" Нагорного Карабаха Азербайджану.

Об этом сообщает местный портал News.am.

Митинг проходит на площади Свободы в центре Еревана. Ранее в этот же день представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян написал в своем Facebook, что правоохранители перекрыли все дороги, ведущие в город.

Депутат от партии "Цветущая Армения" Ивета Тоноян утверждает, что в связи с акциями протеста лидеров всех 17 партий вызывали на допросы в Специальную следственную службу Армении.

К месту протеста приехали полицейские автомобили, которые через громкоговорители сообщили о запрете акции из-за действующего в Армении военного положения. Начались задержания.

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Стоит отметить, что в рядах армянских оппозиционеров возник некий раскол – лидер партии “Альянс” Тигран Уриханян сообщил, что покидает инициативу 17 партий об отставке Пашиняна и призвал все политсилы объединиться для сохранения страны. Таким образом, в антиправительственном движении продолжили участвовать 16 партий.

Протесты противников премьера проходят в Армении третий день подряд – с того дня, когда он и президенты Азербайджана и России сделали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Таким образом, Вторая карабахская война длилась с 27 сентября до 10 ноября.

Сам Никол Пашинян назвал это соглашение катастрофой, но объяснил, что у него не было выбора. При этом в отставку он уходить не собирается, называя это дезертирством, а армянский парламент уже два дня не может объявить вотум недоверия его правительству.

По материалам: Сегодня