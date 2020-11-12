Россия ликвидирует торговое представительство в Украине

Ранее Москва и Киев расторгли соглашение о взаимном открытии этих дипведомств

После того, как в августе украинское правительство расторгло соглашение о торговых представительствах с Россией, в Москве решили ликвидировать это дипведомство в Киеве.

Соответствующее решение было принято правительством РФ.

Как говорится в документе, постановление о ликвидации торгового представительства России в Украине было принято еще 7 ноября, однако на портале правовой информации его опубликовали лишь четыре дня спустя.

Очевидной причиной такого решения является расторжение Соглашения между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое заключили в Москве 22 октября 1992 года.

Сайт российского торгпредства уже не работает.

Любопытно, что ранее в этом году Москва впервые за восемь лет назначила своего торгового представителя в Киеве – бывшего торгпреда в Армении Андрея Бабко.

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Вместе с Украиной, РФ отказалась и от торгового представительства в Литве.

Напомним, что ранее в этом году Россия расширила список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции, включив в них пятого президента Украины Петра Порошенко, украинского певца и экс-нардепа Святослава Вакарчука и некоторых других парламентариев.

А какие санкции вводятся против самой РФ, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня