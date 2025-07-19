Що особливого у людей з 3+ групою крові: пояснення вчених

Люди з третьою групою крові з позитивним резус-фактором, або як її позначають — B+, є відносно нечисельною, але дуже цікавою з точки зору фізіології та імунології групою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вони становлять приблизно 11% від усього населення світу, хоча їх розподіл варіюється залежно від регіону: найбільше носіїв цієї групи зафіксовано у Південній Азії та на Близькому Сході, тоді як у Європі їх кількість помірна.

Вчені Гарвардської медичної школи у своїх дослідженнях за останні десять років неодноразово зазначали, що носії B+ демонструють підвищену адаптивність імунної системи, зокрема до бактеріальних інфекцій, що частково пояснюється структурними особливостями антигенів на поверхні еритроцитів.

Водночас у контексті вірусного навантаження деякі дослідження вказують на незначно вищу сприйнятливість до вірусів герпесу та грипу, що пов’язують із дещо уповільненою реакцією гуморальної ланки імунітету.

Крім того, серед людей із 3+ групою крові спостерігається тенденція до більш активного метаболізму, особливо при білковому типі харчування, що підтверджують клінічні дані з Японії та Південної Кореї.

Психологи та нейробіологи, зокрема з Університету Кіото, звертають увагу на цікаві особливості особистості, притаманні цій групі: гнучкість мислення, схильність до аналізу, знижений рівень тривожності й емоційна стабільність.

Люди з B+ часто проявляють нестандартний підхід до вирішення завдань, добре справляються з адаптацією у нових умовах і менш схильні до депресивних станів. З медичної точки зору варто згадати і трансфузіологічну специфіку: особи з цією групою можуть бути донорами виключно для B+ і AB+, що обмежує спектр переливань, проте самі можуть отримувати плазму майже від усіх.

Це створює стратегічну важливість такої крові у системах донорства, особливо в умовах обмеженого банку запасів. Загалом, наукова спільнота вважає B+ однією з найунікальніших груп з погляду поєднання фізіологічної витривалості, психологічної гнучкості та метаболічної ефективності.

Більше того, спеціалісти відповіли на питання про те, чому від солодкого підвищується настрій.