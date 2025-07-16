Технологии

З’явились фото українських дронів-перехоплювачів «Шахедів» ODIN Win_Hit

У ЗСУ тепер є техніка, яка може допомогти у тому, аби перехоплювати російські шахеди.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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ODIN Win_Hit
ODIN Win_Hit

У відповідь на постійні повітряні атаки з боку ворожих безпілотників, Україна продовжує нарощувати власні технологічні спроможності в оборонній сфері.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Нещодавно з’явились перші фото бойових дронів-перехоплювачів під назвою ODIN Win_Hit — вітчизняна розробка, створена спеціально для ефективного знищення іранських дронів-камікадзе «Шахед».

Презентація техніки викликала жвавий інтерес серед військових експертів та технологічних аналітиків, адже це перший серійний український апарат, адаптований до активного повітряного бою.

Дрони ODIN Win_Hit відзначаються вражаючими технічними характеристиками, що забезпечують високу ефективність у протидії безпілотним загрозам. Їхня крейсерська швидкість у межах 200-220 км/год дозволяє здійснювати швидкий маневр, а в режимі атаки апарати здатні розганятися до 280-300 км/год.

Середня тривалість польоту однієї місії становить 7-10 хвилин — цього цілком достатньо для здійснення перехоплення в межах охоронюваної території або поблизу важливих об’єктів інфраструктури.

Інженери передбачили різні модифікації дронів, що дозволяє ефективно застосовувати їх як у світлу частину доби, так і в умовах сутінок або повної темряви. Це важливий технологічний прорив, адже переважна більшість атак дронів-камікадзе здійснюється саме вночі, коли системи ППО працюють у режимі підвищеної складності.

Застосування таких перехоплювачів може стати важливою складовою багаторівневої оборонної стратегії України, зменшуючи навантаження на зенітно-ракетні комплекси та значно підвищуючи ефективність локального захисту. Крім того, вартість виробництва українських дронів у рази нижча за витрати на ураження кожного «Шахеда» ракетами великого калібру.

В той же час в Україні зробили нові полігони для студентів.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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