Чи існує життя на інших планетах: вчені про нові відкриття

Питання позаземного життя завжди залишалося в центрі інтересів наукової спільноти, однак саме у 2025 році дискусія набуває нових обрисів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Астрономи Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики та дослідники Кембриджського університету опублікували результати спостережень екзопланети K2-18 b, які можуть вказувати на можливість існування біологічного життя за межами Сонячної системи.

Використовуючи надточні інструменти космічного телескопа «Джеймс Вебб», вчені виявили на цій планеті наявність водяної пари, метану і, що найцікавіше, диметилсульфіду — органічної сполуки, яку на Землі виробляють винятково живі мікроорганізми.

У земних умовах її джерелом здебільшого є морський фітопланктон. Це відкриття стало своєрідним науковим прецедентом, адже раніше жоден біомаркер життя поза Землею не виявлявся з подібним ступенем ймовірності.

Попри це, експерти застерігають від передчасних висновків. Диметилсульфід міг утворитися внаслідок ще не досліджених хімічних реакцій, не пов’язаних із життям.

Тому, хоча ймовірність біологічного походження є високою, наукова етика вимагає обережного формулювання. У другій половині 2025 року заплановано додаткові спектроскопічні вимірювання, які мають або підтвердити, або спростувати гіпотезу про біологічну активність в атмосфері K2-18 b.

Професор Нік Мадхусудан із Кембриджа наголосив: «Це відкриття не є прямим доказом, але є найближчим до нього за всю історію астрономічних досліджень». Світова наукова спільнота спостерігає за подіями з підвищеною увагою. Адже навіть часткове підтвердження органічної активності в космосі означатиме глибокий перегляд уявлень про унікальність Землі та життя як явища.

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