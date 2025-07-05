Як ТікТок «руйнує» мозок та викликає залежність від неякісного дофаміну: дослідження

У сучасному цифровому середовищі TikTok дедалі частіше стає предметом наукових досліджень через його потенційний негативний вплив на когнітивне здоров’я, зокрема серед підлітків та молоді.

Про це повідомляє «ПЛ».

Результати дослідження наукової групи Університету штату Мічиган свідчать: тривале і часте використання цієї платформи може бути пов’язане з розладом концентрації, порушенням мотиваційних процесів та зниженням здатності мозку до довготривалої фокусованої діяльності.

Зокрема, було встановлено, що у користувачів, які проводили в TikTok понад три години щодня, спостерігалося зменшення активності в префронтальній корі головного мозку — зоні, яка відповідає за самоконтроль, планування та критичне мислення.

Такі результати дослідники пов’язують із феноменом, який вони назвали «дешевим дофаміном». Йдеться про короткі, але потужні імпульси задоволення, які провокуються швидкою зміною яскравого, емоційно насиченого контенту.

Ці імпульси викликають викид дофаміну — нейромедіатора задоволення — без глибокої когнітивної участі. З часом мозок адаптується до цієї схеми та перестає реагувати на більш «повільні» джерела радості, зокрема читання книг, фізичні вправи або живе спілкування.

Професорка нейропсихології Еліс Вон, яка брала участь у проєкті, вважає, що TikTok трансформує саму природу сприйняття людини: «Алгоритм платформи заточений на максимальне захоплення уваги, не даючи часу на обробку інформації. Це спонукає до поверхового мислення і формує звичку до постійного перемикання — небезпечну для молодого мозку, який ще формується».

Додаткове занепокоєння викликає також сплеск тривожних розладів і депресивних симптомів у частини активних користувачів, що, на думку психологів, може бути реакцією на емоційне «вигорання» від надмірного дофамінового стимулювання.

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