Чи безкінечний космос: вчені дійшли нових висновків

Чи є Всесвіт безкінечним? Це питання залишається одним із найбільших викликів сучасної науки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Останні дослідження, проведені астрономами, вказують на те, що простір може бути скінченним, але при цьому не мати чітко визначених меж. Така концепція порівнюється з поверхнею кулі: вона має певну площу, але не має кінцевої точки.

Науковці, які працюють з даними космічних телескопів, зокрема «Габбл» і «Джеймс Вебб», виявили, що Всесвіт продовжує розширюватися. Це підтверджується ефектом червоного зсуву, коли світло віддалених галактик змінює свій спектр через розширення простору.

Однак залишається питання: що знаходиться за межами видимого нам Всесвіту? Деякі вчені припускають існування мультивсесвіту – системи, що складається з багатьох Всесвітів з різними фізичними законами.

Теорії щодо природи космосу продовжують розвиватися, і кожне нове відкриття може змінити наші уявлення про реальність. На сьогодні космос залишається однією з найбільших загадок, розгадка якої може змінити не лише науку, а й наш світогляд.

Нагадаємо, що скривається на глибині 30 км під землею: цікаві факти про планету.