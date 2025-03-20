Коли був винайдений перший смартфон: історія технології і не тільки

Смартфони стали невід’ємною частиною сучасного життя, але мало хто знає, що їхня історія почалася ще у 20 столітті.

Про це повідомляє «ПЛ».

Технологічний прорив відбувся у 1992 році, коли компанія IBM представила «Simon Personal Communicator». Цей пристрій мав сенсорний екран, функції телефону та електронного органайзера, а також міг відправляти факси та електронні листи.

Однак справжня ера смартфонів розпочалася з появою iPhone у 2007 році, коли Стів Джобс презентував гаджет, що об’єднав телефон, інтернет-браузер та мультимедійну платформу. Цей пристрій перевернув уявлення про мобільні технології та змінив підхід до споживання цифрового контенту.

Відтоді розвиток смартфонів прискорився – додалися штучний інтелект, багатокамерні системи, гнучкі дисплеї. Смартфони стали важливим інструментом у повсякденному житті, впливаючи на комунікацію, бізнес, освіту та розваги.

Тепер вони використовуються не тільки для дзвінків чи повідомлень, а й для керування фінансами, здоров’ям, навіть транспортом. Зараз технології, такі як доповнена реальність та квантові процесори, відкривають нові можливості.

Майбутнє мобільних пристроїв залишається захопливим, оскільки інновації продовжують змінювати наш світ, роблячи його ще більш інтерактивним і персоналізованим.

Нагадаємо, які секретні команди є у кожному смартфоні: що приховує в собі техніка.