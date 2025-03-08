Які секретні команди є у кожному смартфоні: що приховує в собі техніка

Смартфони містять приховані функції, які значно спрощують користування та розширюють можливості пристрою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наприклад, комбінація *#06# дозволяє швидко дізнатися унікальний IMEI-код телефону, який стане у пригоді при втраті гаджета. Введення #0# відкриває меню тестування екрана, динаміка та інших компонентів. Також деякі моделі підтримують приховані налаштування камери або акумулятора, які можна активувати спеціальними комбінаціями.

Крім того, у смартфонах є функції прихованих записів розмов, спеціальні режими енергозбереження та секретні можливості керування підключенням до мережі.

Наприклад, код ##4636## відкриває розширене меню інформації про батарею, рівень сигналу мережі та статистику використання пристрою. Знання таких команд дозволяє користувачам отримати більше контролю над своїм смартфоном та налаштувати його під власні потреби.

Цікаво, що багато з цих функцій використовуються сервісними центрами для діагностики несправностей.

Так, наприклад, за допомогою ##7378423## можна протестувати датчики руху та камеру в деяких моделях смартфонів Sony, а код ##34971539## дає доступ до детальної інформації про камеру у пристроях Samsung. Багато хто не знає, що в смартфонах є приховані режими розширеної діагностики, які дозволяють перевірити роботу динаміків, мікрофонів і навіть вібромоторів.

Окрім стандартних команд, існують і спеціальні коди для доступу до інженерного меню, яке надає ще більше можливостей для тонкого налаштування пристрою. Наприклад, в Android можна отримати доступ до нього через код ##2846579##, що відкриває додаткові опції для калібрування мережі та оптимізації роботи процесора.

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