Американська авіакомпанія представила літаючий автомобіль (відео)

Американська авіаційна компанія-виробник Alef Aeronautics опублікувала відео, на якому відтворили концептуальну версію літаючого автомобіля.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ВВС.

Генеральний директор Alef Aeronautics Джим Духовни, розповів, що компанія вже отримала тисячі попередніх замовлень і сподівається почати виробництво протягом 12 місяців.

У Alef Aeronautics також повідомляють, що за приблизно 300 000 доларів (237 000 фунтів стерлінгів) покупці отримають електричний літаючий автомобіль із прогнозованою дальністю польоту в повітрі 110 км (68 миль). Однак у кабіні достатньо місця лише для півтори людини.

Як зазначає Vallance, Alef Aeronautics — не єдина компанія, яка намагається зробити літальні автомобілі доступними для покупців, і для цього потрібно подолати величезні технологічні та регуляторні перешкоди.

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