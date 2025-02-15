Як запобігти скупченню води в ущільнювачі пральної машини: майстри розповіли про простий спосіб
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Після прання багато хто помічає, що в гумовому ущільнювачі (манжеті) пральної машини залишається вода. Про це повідомляє Рl.com.
Іноді вона випаровується сама, але в деяких випадках доводиться видаляти її вручну, інакше може з’явитися цвіль і неприємний запах. Хоча протирання ганчіркою допомагає, існує більш ефективний спосіб запобігти скупченню води.
Чому в манжеті накопичується вода?
Головна причина — засмічення дренажних отворів. Згодом дрібне сміття, частинки порошку і ворс від одягу забивають ці канали, перешкоджаючи вільному стіканню води.
Як вирішити проблему?
Усе, що вам знадобиться, — хрестова викрутка:
1. Відігніть гумовий ущільнювач і знайдіть дренажні отвори. Залежно від моделі їх може бути кілька маленьких або один великий.
2. Обережно вставте викрутку в отвір і покрутіть, щоб видалити засмічення.
3. Після очищення вода знову зможе вільно стікати, а манжета залишиться сухою.
Як доглядати за пральною машиною, щоб уникнути проблем?
— Залишайте дверцята відкритими після прання — це прискорює висихання деталей.
— Раз на три місяці проводьте чистку барабана й ущільнювача.
— Використовуйте для очищення доступні засоби — оцет і соду.
— Зробіть пасту з соди і води, нанесіть на лоток для порошку і видаліть забруднення.
— Влийте склянку оцту в барабан, встановіть високу температуру і запустіть довгий цикл прання.
— У нових моделях пральних машин є спеціальний режим для очищення барабана.
— Можна також використовувати кисневий відбілювач або таблетки для посудомийної машини.
Після завершення прання корисно протерти барабан сухою ганчіркою і знову залишити дверцята прочиненими. Ці прості дії допоможуть продовжити термін служби вашої пральної машини і запобігти появі неприємного запаху.
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