Як запобігти скупченню води в ущільнювачі пральної машини: майстри розповіли про простий спосіб

Після прання багато хто помічає, що в гумовому ущільнювачі (манжеті) пральної машини залишається вода. Про це повідомляє Рl.com.

Іноді вона випаровується сама, але в деяких випадках доводиться видаляти її вручну, інакше може з’явитися цвіль і неприємний запах. Хоча протирання ганчіркою допомагає, існує більш ефективний спосіб запобігти скупченню води.

Чому в манжеті накопичується вода?

Головна причина — засмічення дренажних отворів. Згодом дрібне сміття, частинки порошку і ворс від одягу забивають ці канали, перешкоджаючи вільному стіканню води.

Як вирішити проблему?

Усе, що вам знадобиться, — хрестова викрутка:

1. Відігніть гумовий ущільнювач і знайдіть дренажні отвори. Залежно від моделі їх може бути кілька маленьких або один великий.

2. Обережно вставте викрутку в отвір і покрутіть, щоб видалити засмічення.

3. Після очищення вода знову зможе вільно стікати, а манжета залишиться сухою.

Як доглядати за пральною машиною, щоб уникнути проблем?

— Залишайте дверцята відкритими після прання — це прискорює висихання деталей.

— Раз на три місяці проводьте чистку барабана й ущільнювача.

— Використовуйте для очищення доступні засоби — оцет і соду.

— Зробіть пасту з соди і води, нанесіть на лоток для порошку і видаліть забруднення.

— Влийте склянку оцту в барабан, встановіть високу температуру і запустіть довгий цикл прання.

— У нових моделях пральних машин є спеціальний режим для очищення барабана.

— Можна також використовувати кисневий відбілювач або таблетки для посудомийної машини.

Після завершення прання корисно протерти барабан сухою ганчіркою і знову залишити дверцята прочиненими. Ці прості дії допоможуть продовжити термін служби вашої пральної машини і запобігти появі неприємного запаху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, для чого потрібні загадкові пелюстки всередині пляшки з олією: відповідь багатьох здивує.