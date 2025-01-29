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Стрілки Годинника Судного дня знову перевели вперед: скільки тепер він показує

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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Стрілки Годинника Судного дня, який символізує загрозу глобальної катастрофи, переведені на одну секунду ближче до півночі.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ТК «Адвокат Права».

Тепер він показує 23:58:31.Так близько до півночі — символу глобальної ядерної катастрофи — стрілки годинника до цього не були ніколи.

У 2023 році на тлі повномасштабної російсько-української війни та підвищення ядерної ескалації стрілки годинника перевели одразу на 10 секунд — до 23:58.30, що стало рекордно близькою позначкою до опівночі. У 2024 році вони залишилися на цій же позначці.

«Ми переводимо годинник ближче до опівночі, тому що не бачимо достатнього позитивного прогресу у розв’язанні глобальних проблем, з якими стикаємося, включно з ядерним ризиком, зміною клімату, біологічними загрозами та досягненнями в галузі «підривних технологій», таких як штучний інтелект. Країни, що володіють ядерною зброєю, збільшують розміри арсеналів, інвестуючи сотні мільярдів доларів у зброю, яка може знищити цивілізацію», — заявив член журналу “Бюлетень вчених-атомників” і професор кафедри фізики, астрономії та астрофізики Чиказького університету Деніел Хольц.

Варто зазначити, що годинник Судного дня — це проєкт журналу «Бюлетень вчених-атомників», що існує з 1947 року. Рішення про пересування стрілок (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно ухвалює рада директорів журналу за участю експертів і вчених. Спочатку вони були встановлені на 23:53. Найбільше віддалення від півночі (23:43) було зафіксовано 1991 року, після закінчення холодної війни.

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Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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