Як підвищити потужність авто: просто натисніть цю «секретну» кнопку (фото)

У сучасних автомобілях є безліч функцій, про які водії часом навіть не підозрюють.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Newsyou.

Досвідчений автомеханік Скотті Кілмер, який має 57 років стажу, розповів про приховану кнопку, здатну підвищити потужність двигуна. Йдеться про перемикач із написом «ECT PWR», який можна знайти на важелі коробки передач або поруч із бардачком. При активації цієї функції на панелі приладів загоряється зелений індикатор.

Кілмер пояснив, що кнопка змінює налаштування трансмісії, дозволяючи автомобілю перемикати передачі пізніше і працювати на підвищених обертах двигуна. Це забезпечує збільшення потужності, що особливо корисно під час обгонів або руху пересіченою місцевістю.

Однак експерт попереджає: використання цієї функції збільшує витрату пального та може призвести до прискореного зносу двигуна. Тому водіям варто активувати «ECT PWR» лише в тих випадках, коли це дійсно необхідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як змастити трос КПП на прикладі Mercedes Sprinter.