Що таке РЕБ, як він працює та чому він надзвичайно важливий в умовах сучасної війни

Тому в сучасних реаліях військовим необхідно мати якісні РЕБи.

Що це та як воно працює, розповідає Первая Лента з посиланням на «Суспільне».

Що таке РЕБ

РЕБ, або ж радіоелектронна боротьба — це комплекс заходів і засобів, спрямованих на використання електромагнітного спектра з ціллю досягти переваги над противником у бойових умовах.

Це включає як захист власних засобів зв’язку та управління, так і вплив на системи зв’язку, навігації та радіолокації противника для їх приглушення, перешкоджання або повного виведення з ладу.

РЕБ включає в себе такі компоненти:

Радіоелектронне придушення — створення перешкод для порушення роботи електронних систем противника.

Радіоелектронна розвідка — збір інформації про електромагнітні сигнали противника для аналізу й прийняття стратегічних рішень.

Захист від РЕБ — заходи, спрямовані на зниження впливу атак противника на власні електронні системи.

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Чому РЕБи надзвичайно важливі в умовах сучасної війни

Успішні військові операції залежать від ефективного зв’язку, управління військами, передачі даних і координації дій.

РЕБ дозволяє глушити або перехоплювати сигнали зв’язку противника, порушуючи його командну структуру та здатність до швидкої реакції. Це своєю чергою суттєво впливає на боєздатність супротивника.

Війна в Україні дуже змінилася з появою безпілотних літальних апаратів та високотехнологічних ракет, тому РЕБ стала необхідною для захисту важливих об’єктів. РІч у тому, засоби РЕБ здатні глушити сигнали управління дронами та змушувати ракети з наведенням втрачати ціль, знижуючи ефективність цих атак.

РЕБ включає можливості радіоелектронної розвідки, що дозволяє збирати інформацію про позиції, плани та наміри противника, забезпечуючи перевагу в ситуаційній обізнаності і сприяє прийняттю стратегічних рішень.

Крім того, РЕБ допомагає перешкоджати навігації: багато сучасних систем навігації, зокрема GPS, можуть бути уразливими до засобів РЕБ. Глушіння сигналів GPS може порушити роботу навігаційних систем ворога і впливати на точність його військових дій та переміщення.

Сучасні засоби РЕБ часто поєднуються з методами кібер-війни тим, що дозволяють впливати на електронні системи супротивника через втручання в їхні мережі, перехоплювати дані або навіть їх знищувати, перебуваючи на великій відстані, без фізичного втручання.

Також не можна не зазначити, що успішне застосування РЕБ має значний психологічний вплив на противника — він посилюж відчуття вразливості та сприяє деморалізації військ противника.

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