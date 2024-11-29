ЗСУ отримають нову техніку: що таке JCB HMEE та які армії світу мають її на озброєнні

Вони вважаються найкращими для військових потреб.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

У Міноборони зазначили, що JCB HMEE вважаються найпопулярнішими екскаваторами у багатьох арміях світу — США, Британії, Ізраїлю та інших. Даний автомобіль відноситься до категорії спеціальної техніки, яка може виконувати широкий спектр завдань.

За словами Дмитра Кліменкова, заступника міністра оборони України, «екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу.

Що відомо про JCB HMEE

JCB HMEE важить близько 16 тонн та може розвивати швидкість до 100 км/год. Завдяки сумісністю зі стандартами STANAG, що забезпечує повний захист екіпажу від уражень.

Високу продуктивність екскаватора забезпечують його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів. Він оснащений спеціальною посиленою для військових потреб підвіскою і гальмами, які забезпечують контрольовану та безпечну роботу.

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